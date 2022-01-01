Аватар Неизвестный
Личный кабинет Кабинет родителя Кабинет учителя Настройки Выйти Войти Регистрация Подписаться
СОЗДАТЬ
Создать флеш-карточки
ТРЕНАЖЁРЫ
Математика ЕГЭ Тренажёры для мозга Английский язык Чтение
КУРСЫ
Математика Алгебра Геометрия ОГЭ Физика География Химия Биология Всеобщая история История России Обществознание Русский язык Литература Английский язык
КАРТОЧКИ
Библиотека флеш-карточек
Подобрать занятие
Подобрать занятие
Подобрать занятие

Узнать новое, подготовиться к уроку, экзамену или вспомнить забытое

Узнать новое, подготовиться к уроку, экзамену или вспомнить забытое

Изучайте школьные предметы на современной онлайн-платформе.

Ученикам Учителям Родителям Начать
Математика Математика
Алгебра Алгебра
Геометрия Геометрия
ОГЭ ОГЭ
Физика Физика
География География
Химия Химия
Биология Биология
Всеобщая история Всеобщая история
История России История России
Обществознание Обществознание
Русский язык Русский язык
Литература Литература
Английский язык Английский язык

Уроки с пошаговым изучением

Научно обоснованный метод поможет победить прокрастинацию, лучше усвоить тему и надольше запомнить новую информацию.

Соответствует ФГОС и УМК

Интерактивные тесты

Изучите теорию и приступайте к решению заданий. В тестах – объяснения ошибок, пошаговые решения и разные варианты вопросов при повторном прохождении.

Понятные схемы, иллюстрации и анимации

Помогают сделать обучение наглядным и увлекательным, а забавные персонажи мотивируют заниматься чаще.

Красочные иллюстрации к урокам
Curius
Любознательный

Флеш-карточки с режимами заучивания

Эффективный способ запомнить пройденный материал. Найдите готовые карточки, созданные вашими сверстниками и учителями, или создавайте свои.

Смотреть карточки

Тренажёры

Отточите навыки на тренажёрах.
Огромное число уникальных вопросов.

Для всех и каждого

Образавр сам разбирается со сложной темой

Разобраться в непонятной или пропущенной в школе теме

без помощи взрослых и репетиторов

Образавр с дипломом

Подготовиться к уроку, контрольной, ОГЭ или ЕГЭ

улучшить оценки и поступить в ВУЗ мечты

Образавр отвечает на уроке

Заполнить пробелы в темах прошлых классов

и уверенно двигаться вперед

Вообразавр выучил английский и путешествует

Потренировать мозг, расширить кругозор, изучить английский

и достичь новых высот

Подобрать контент для меня

Почему вам точно понравится Образавр

Образавр занимается дома

Индивидуальное обучение

Учитесь в комфортном для вас темпе, свободно выбирая уровень сложности и интенсивности.

Цветок растет, когда вы решаете тесты

Поддерживаем мотивацию

Зарабатывайте очки опыта, участвуйте в рейтингах, получайте награды и следите за своим прогрессом.

Можно заниматься даже на пляже

В любое время, в любом месте

C компьютера, телефона, планшета или любого другого удобного устройства, подключенного к интернету.

УЧИТЕЛЯМ

Помогите своим ученикам преуспеть

Домашние задания с автоматической проверкой, отслеживание успеваемости отдельных учеников и всего класса, индивидуальная работа с успешными и отстающими учениками.

Учителя, начните здесь
На Образавре можно создать свой класс, куда присоединятся все ученики.

Присоединяйтесь к Образавру сегодня

Ученикам Учителям Родителям