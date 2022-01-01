Уроки с пошаговым изучением
Научно обоснованный метод поможет победить прокрастинацию, лучше усвоить тему и надольше запомнить новую информацию.
Соответствует ФГОС и УМК
Интерактивные тесты
Изучите теорию и приступайте к решению заданий. В тестах – объяснения ошибок, пошаговые решения и разные варианты вопросов при повторном прохождении.
Понятные схемы, иллюстрации и анимации
Помогают сделать обучение наглядным и увлекательным, а забавные персонажи мотивируют заниматься чаще.
Флеш-карточки с режимами заучивания
Эффективный способ запомнить пройденный материал. Найдите готовые карточки, созданные вашими сверстниками и учителями, или создавайте свои.Смотреть карточки
Тренажёры
Отточите навыки на тренажёрах.
Огромное число уникальных вопросов.
залепле..ыми
залепленными
павли..ий
павлиний
жаре..ая
жареная
Отглагольное прилагательное, образованное от глагола несовершенного вида
Правописание одной и две Н в суффиксах
Для всех и каждого
Разобраться в непонятной или пропущенной в школе теме
без помощи взрослых и репетиторов
Подготовиться к уроку, контрольной, ОГЭ или ЕГЭ
улучшить оценки и поступить в ВУЗ мечты
Заполнить пробелы в темах прошлых классов
и уверенно двигаться вперед
Потренировать мозг, расширить кругозор, изучить английский
и достичь новых высот
Почему вам точно понравится Образавр
Индивидуальное обучение
Учитесь в комфортном для вас темпе, свободно выбирая уровень сложности и интенсивности.
Поддерживаем мотивацию
Зарабатывайте очки опыта, участвуйте в рейтингах, получайте награды и следите за своим прогрессом.
В любое время, в любом месте
C компьютера, телефона, планшета или любого другого удобного устройства, подключенного к интернету.
УЧИТЕЛЯМ
Помогите своим ученикам преуспеть
Домашние задания с автоматической проверкой, отслеживание успеваемости отдельных учеников и всего класса, индивидуальная работа с успешными и отстающими учениками.Учителя, начните здесь